La Nfl dichiara con «orgoglio» che il «Football è gay. Se ami questo gioco sei il benvenuto» – Il video (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo il coming out del giocatore Carl Nissab, la Nfl (la lega di Football nordamericano) ha condiviso su Twitter un post dichiarando che «il Football è gay». «Se ami questo gioco, sei benvenuto qui. Il Football è per tutti», ha scritto la Nfl nel mese del Pride, condividendo anche un video in cui le parole gay, lesbica, queer, transgender, potere e vita appaiono una dopo l’altra. «La Nfl sta dalla parte della comunità LGBTQ+ oggi e ogni giorno». Una presa di posizione importante e storica per la lega americana, dopo anni di tabù sull’omosessualità. «Spero ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo il coming out del giocatore Carl Nissab, la Nfl (la lega dinordamericano) ha condiviso su Twitter un postndo che «ilè gay». «Se ami, seiqui. Ilè per tutti», ha scritto la Nfl nel mese del Pride, condividendo anche unin cui le parole gay, lesbica, queer, transgender, potere e vita appaiono una dopo l’altra. «La Nfl sta dalla parte della comunità LGBTQ+ oggi e ogni giorno». Una presa di posizione importante e storica per la lega americana, dopo anni di tabù sull’omosessualità. «Spero ...

