La maestra Vincenzina va in pensione | l' affettuoso saluto dalla scuola dell' infanzia di ' Via Lanciano'

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo ben 44 anni e sei mesi di lavoro, laDi Meo va in. Oggi è stato l'ultimo giorno diper la 'storica' insegnantedi 'Via' di Chieti Scalo. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : maestra Vincenzina

Chietitoday

Dopo ben 44 anni e sei mesi di lavoro, laDi Meo va in pensione. Oggi è stato l'ultimo giorno di scuola per la 'storica' insegnante della scuola di 'Via Lanciano' di Chieti Scalo. Laha lavorato negli ...Alle 18.30 il viaggio dei bambini della Scuola Primaria attraverso la Divina Commedia con gli alunni della classe I guidati dallaPascale (socia FIDAPA) e della classe IV guidati ...Ieri suor Vincenzina Antelmi è stata festeggiata dalla comunità delle suore Antoniane nella Rssa di via Arno dove è ospite.È stata festeggiata tra l’affetto dei suoi cari, oggi ospite della struttura Sant’Antonio da Padova dove ha prestato servizio ...