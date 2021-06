La Juventus si rilancia: aumento di capitale anche per il mercato, gli obiettivi (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Juventus è reduce da una stagione molto difficile, sono arrivati due trofei: la Supercoppa e la Coppa Italia. In campionato e Champions League il rendimento è stato al di sotto delle aspettative e la decisione è stata quella dell’esonero di Andrea Pirlo, al suo posto è arrivato Massimiliano Allegri che rappresenta una garanzia per la panchina. Il tecnico livornese e la dirigenza sono in contatto per costruire una squadra competitiva in grado di lottare per tutti gli obiettivi. L’aumento di capitale Foto di Valdrin Xhemaj / AnsaNel frattempo la Juventus ha varato l’aumento di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 30 giugno 2021) Laè reduce da una stagione molto difficile, sono arrivati due trofei: la Supercoppa e la Coppa Italia. In campionato e Champions League il rendimento è stato al di sotto delle aspettative e la decisione è stata quella dell’esonero di Andrea Pirlo, al suo posto è arrivato Massimiliano Allegri che rappresenta una garanzia per la panchina. Il tecnico livornese e la dirigenza sono in contatto per costruire una squadra competitiva in grado di lottare per tutti gli. L’diFoto di Valdrin Xhemaj / AnsaNel frattempo laha varato l’di ...

Advertising

dr91j : RT @giampdisan: Questo significa avere una proprietà forte che, nel momento di maggior difficoltà, non solo non lascia ma rilancia. Si copr… - giampdisan : Questo significa avere una proprietà forte che, nel momento di maggior difficoltà, non solo non lascia ma rilancia.… - fisco24_info : Juventus, in autunno via all’aumento di capitale da 400 milioni: Il Cda del club bianconero stima in 320 miloni gli… - calciomercatoit : ?? #Superlega - Florentino #Perez rilancia e attacca la Uefa - avvelenato1970 : RT @de_pinot: La costruzione dal basso ai tempi del Trap 2. Angelone Peruzzi finta, dribbla un avversario e rilancia lungo. ?? (il match è… -