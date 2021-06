La famiglia è solo mamma, papà e figlio, il resto “porcherie”: il consigliere di FI che offende le famiglie arcobaleno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Bastava votare, così come ha fatto, la mozione per aderire alla carta d’intenti Re.a.dy contro le discriminazioni per via dell’orientamento sessuale delle persone. Invece, il consigliere comunale di Venaria Reale (alle porte di Torino) ha ben pensato di allegare alla sua dichiarazione di voto alcune parole che hanno l’amaro sapore del buio Medioevo. E così Rosario Galifi, eletto con maggioranza, ha sostenuto la mozione avanzata proprio dalla coalizione di centrodestra che amministra la cittadina piemontese, riuscendo a ritagliare uno spazio per le polemiche. Il tutto è visibile nel video, trasmesso in diretta, del Consiglio Comunale andato in scena lunedì 28 giugno (il suo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Bastava votare, così come ha fatto, la mozione per aderire alla carta d’intenti Re.a.dy contro le discriminazioni per via dell’orientamento sessuale delle persone. Invece, ilcomunale di Venaria Reale (alle porte di Torino) ha ben pensato di allegare alla sua dichiarazione di voto alcune parole che hanno l’amaro sapore del buio Medioevo. E così Rosario Galifi, eletto con maggioranza, ha sostenuto la mozione avanzata proprio dalla coalizione di centrodestra che amministra la cittadina piemontese, riuscendo a ritagliare uno spazio per le polemiche. Il tutto è visibile nel video, trasmesso in diretta, del Consiglio Comunale andato in scena lunedì 28 giugno (il suo ...

