(Di mercoledì 30 giugno 2021) Davide Maggio nel corso di una diretta Instagram di oggi, ha svelato delle croccantissime indiscrezioni TV con protagonistee ladella rete ammiraglia di Casa. Ladi? A quanto pare l’azienda vorrebbe dividere lamandando in onda due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

YohnelRamirez : RT @atatenea: @MarcoTorini Post molto buono. Grazie caro Marco. Bella domenica pomeriggio e buona settimana. Prenditi cura di te Un abbracc… - blogtivvu : La domenica pomeriggio di Mediaset: Anna Tatangelo e Silvia Toffanin? L’ipotesi - David88_01 : RT @atatenea: @MarcoTorini Post molto buono. Grazie caro Marco. Bella domenica pomeriggio e buona settimana. Prenditi cura di te Un abbracc… - yoonieisbby : Non irl che mi ha detto 'Sabato pomeriggio usciamo e dopo la sera andiamo da altro irl' Irl numero 2 non mi ha (anc… - MuhibbatAdam1 : Post molto buono. Grazie caro Marco. Bella domenica pomeriggio e buona settimana. Prenditi cura di te Un abbraccio -

Ultime Notizie dalla rete : domenica pomeriggio

QuiBrescia

... prosegue il Festival dell'Appennino 2021 con la seconda tappa in programmaprossima, 4 ... Il programma prevede un anello che da Venarotta arriva a Palmiano, per tornare nelal punto ...Una donna di 78 anni è mortasul monte Galero alle spalle di Nasino. Durante una gita con gli amici, ha accusato un malore, probabilmente cardiaco, che non le ha dato scampo. Per ...Una giornata speciale “A ritmo di Street Band” tra Venarotta e Palmiano: prosegue il Festival dell’Appennino 2021 con la seconda tappa in programma domenica prossima, 4 lugl ...Festival dell'Appennino, tra Venarotta e Palmiano una giornata ''A ritmo di Street Band'' - picenotime.it - IT ...