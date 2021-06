La dichiarazione di Matera “pietra miliare nella lotta alla fame nel mondo” G20 Esteri | impegno sui cambiamenti climatici Oggi a Brindisi summit sull' assistenza sanitaria

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La presidenza italiana del G20 ha posto in questi giorni della sessione“il ad al centro del”, ha detto il ministro Luigi Di Maio. Agenda dei lavori: contrastonel, interventi per i, una generale interazione data la globalizzazione, anche delle malattie (vedi corona virus). Al termine della giornata il ministro Di Maio dice che “il documento diè unanel ...

Advertising

cooperazione_it : Adozione della Dichiarazione di Matera sulla sicurezza alimentare, la nutrizione e i sistemi alimentari. Leggi ??… - TeodoroMiano : RT @ItalyMFA: #G20 #G20Italy | I Ministri degli Esteri e dello Sviluppo del @g20org hanno adottato la Dichiarazione di Matera sulla sicurez… - TeodoroMiano : RT @cooperazione_it: Adozione della Dichiarazione di Matera sulla sicurezza alimentare, la nutrizione e i sistemi alimentari. Leggi ?? http… - MinisteroEstri : RT @ItalyMFA: #G20 #G20Italy | I Ministri degli Esteri e dello Sviluppo del @g20org hanno adottato la Dichiarazione di Matera sulla sicurez… - laurafigundio : Ricordo quando mi chiedevano dove si trovasse Matera, mentre oggi qui si è riunito il #G20, per la prima volta nell… -

Ultime Notizie dalla rete : dichiarazione Matera

...che i ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G20 hanno trovato oggi terreno comune a, ... una delle priorità della politica estera di Roma, e ha prodotto unache, secondo il ..."Non ci può essere nessuna ripresa economica sostenibile se non si investe sulla salute del nostro pianeta" LADI- 'Oggi abbiamo ribadito il comune impegno contro l'insicurezza ...Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali Uefa. Quattro anni fa al Matera in Serie C quando avevi già 24 anni. Che cava ...Tra i Sassi il G20 di sviluppo sostenibile. Assente il russo Lavrov. Il cinese Wang si collega da remoto e critica le restrizioni all’export di vaccini. Ma senza dire cosa intendono fare. Mille agenti ...