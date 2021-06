La condanna di Zuma è il momento della verità per il Sudafrica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : condanna Zuma

Ladia quindici mesi di carcere emessa dalla corte costituzionale è solo una goccia nel mare rispetto a ciò che rischia l'ex presidente.è accusato di oltraggio alla giustizia per ...Pretoria, 14 apr 11:05 - L'ex presidente del Sudafrica Jacobdeve far sapere entro oggi al presidente della Corte suprema, Mogoeng Mogoeng, con quale pena dovrebbe...L’ex presidente sudafricano è accusato di aver favorito un ampio sistema di corruzione. La magistratura si è dimostrata indipendente, ma gli eredi di Mandela faticano a riconquistare la fiducia del pa ...La Corte costituzionale non può fare altro che concludere che il signor Zuma è colpevole del reato di oltraggio alla corte'. È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale del Sudafrica, condannando l' ...