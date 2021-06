La compagnia degli addii: un romanzo che dà voce alle fratture che tanti giovani portano dentro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ho sempre creduto che fra il vivere e il morire, fra l’essere e il non essere più, vi siano segreti che comprendono solo coloro che sono stati più vicino alla morte. Gli eroi del romanzo di Axl Cendres, La compagnia degli addii (Il Castoro, trad. di Rosa Vanina Pavone, pp. 192, € 15,50), sono adolescenti in crisi che hanno tentato di suicidarsi. Il narratore, Alex, diciassettenne, il cui nome è quasi un anagramma di quello dell’autrice, ha avuto il suo cuore congelato dall’età di 8 anni quando sua madre, adorabile e pazza, decise di unirsi al cielo. Poi, improvvisamente, una faglia si è aperta nel suo dolore ed è stato in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ho sempre creduto che fra il vivere e il morire, fra l’essere e il non essere più, vi siano segreti che comprendono solo coloro che sono stati più vicino alla morte. Gli eroi deldi Axl Cendres, La(Il Castoro, trad. di Rosa Vanina Pavone, pp. 192, € 15,50), sono adolescenti in crisi che hanno tentato di suicidarsi. Il narratore, Alex, diciassettenne, il cui nome è quasi un anagramma di quello dell’autrice, ha avuto il suo cuore congelato dall’età di 8 anni quando sua madre, adorabile e pazza, decise di unirsi al cielo. Poi, improvvisamente, una faglia si è aperta nel suo dolore ed è stato in ...

