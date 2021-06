Advertising

Naz_Viareggio : La Capannina a luglio raddoppia: musica, vip, cene spettacolo e tv - GazzChianti : SAN DONATO IN POGGIO (BARBERINO TAVARNELLE) - “Trattoria Le Vecchia Capannina”: Alessandro e Simona, sabato 3 lugli… -

Ultime Notizie dalla rete : Capannina luglio

LA NAZIONE

Forte dei Marmi (Lucca), 30 giugno 2021 " Arrivae laraddoppia . Perché oltre al tradizionale appuntamento del sabato ci sarà quello dal venerdì e perché da questo sabato tornano le cene - spettacolo che furono la grande novità ...A),(Castiglione della Pescaia), Millenium (Torino), ION (Siena), Ministry (Hurgada), Old ... Ricostruiamo l'accaduto: è la notte del 9del 2010, un'estate caldissima e afosa, è passata ...Forte dei Marmi (Lucca), 30 giugno 2021 – Arriva luglio e la Capannina raddoppia. Perché oltre al tradizionale appuntamento del sabato ci sarà quello dal venerdì e perché da questo sabato tornano le c ...Dal primo luglio in mostra al Musa, Museo del Sale di Cervia, ci sarà la tradizione della lavorazione delle erbe palustri che unisce Cervia e Villanova di Bagnacavallo, dalla quale provenivano le stuo ...