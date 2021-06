La bellezza estrema della realtà (Di mercoledì 30 giugno 2021) È da vedere (quasi un pugno allo stomaco e insieme commovente) questa mostra dedicata al grande disegnatore, fumettista Andrea Pazienza, a Palazzo Albergati a Bologna, fino al 26 settembre 2021. “Fino all’estremo” è il titolo che riprende quello della prima stesura de “Gli ultimi giorni di Pompeo”, forse il vertice artistico e narrativo di Andrea Pazienza. La mostra arriva a 24 anni dall’ultima antologica del 1997, ci sono oltre 100 opere provenienti dagli archivi delle persone a lui più vicine, tra cui la sorella. Fanno riferimento alla sua produzione artistica che poggia sui tre personaggi-pilastri Pentothal, Zanardi e Pompeo, la mostra è un viaggio nella vita ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) È da vedere (quasi un pugno allo stomaco e insieme commovente) questa mostra dedicata al grande disegnatore, fumettista Andrea Pazienza, a Palazzo Albergati a Bologna, fino al 26 settembre 2021. “Fino all’estremo” è il titolo che riprende quelloprima stesura de “Gli ultimi giorni di Pompeo”, forse il vertice artistico e narrativo di Andrea Pazienza. La mostra arriva a 24 anni dall’ultima antologica del 1997, ci sono oltre 100 opere provenienti dagli archivi delle persone a lui più vicine, tra cui la sorella. Fanno riferimento alla sua produzione artistica che poggia sui tre personaggi-pilastri Pentothal, Zanardi e Pompeo, la mostra è un viaggio nella vita ...

