Kim Jong-un rimuove alti funzionari per "grave incidente" legato al Covid

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il leader nordcoreano Kim-un ha denunciato un “” non meglio specificatoalla pandemia del-19 che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza del Paese e dei suoi cittadini. Secondo quanto riferito dalla Kcna, il supremo comandante, presiedendo ieri la riunione estesa del Politburo del Partito dei Lavoratori, ha rimosso dagli incarichi alcunidi alto livello. Questi ultimi, “trascurando importanti decisioni del partito, hanno causato unche pone un’enorme crisi per la sicurezza della nazione e del ...

"Grave incidente" covid in Corea del Nord/- un rimuove alti funzionari La legge per la parità e l'uguaglianza fra donne e uomini è caldeggiata fortemente dagli attivisti per i diritti di ...I cani sono in pericolo anche nella Corea del Nord , perché simbolo di un " decadentismo capitalista " poco gradito a- un. ATTENZIONE: IMMAGINI FORTINotizie Geopolitiche – Intervenendo al Comitato centrale del Partito dei Lavoratori, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha riferito di un “grave incidente” legato all’epide ...Il leader nordcoreano ha denunciato un incidente non meglio specificato legato alla pandemia che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza di Paese e cittadini ...