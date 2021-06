Karácsony, l’anti-Orbán che teme Cina e Russia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se si pensa all’Ungheria si pensa al premier Viktor Orbán, campione europeo della democrazia illiberale. Giorni fa è tornato alla ribalta mediatica per via del suo scontro con le istituzioni europee e la maggioranza degli Stati membri (Italia inclusa) che lo accusano di promuovere leggi discriminatorie nei confronti della comunità Lgbtq+. Nell’immaginario europeo la sua figura è inscindibile da quella del Paese che rappresenta – ma c’è chi combatte perché questo cambi. Tra questi spicca Gergely Karácsony, il sindaco eurofilo e verde di Budapest, che settimana scorsa ha appeso una bandiera arcobaleno fuori dal municipio per rimarcare la sua distanza dalla ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se si pensa all’Ungheria si pensa al premier Viktor, campione europeo della democrazia illiberale. Giorni fa è tornato alla ribalta mediatica per via del suo scontro con le istituzioni europee e la maggioranza degli Stati membri (Italia inclusa) che lo accusano di promuovere leggi discriminatorie nei confronti della comunità Lgbtq+. Nell’immaginario europeo la sua figura è inscindibile da quella del Paese che rappresenta – ma c’è chi combatte perché questo cambi. Tra questi spicca Gergely, il sindaco eurofilo e verde di Budapest, che settimana scorsa ha appeso una bandiera arcobaleno fuori dal municipio per rimarcare la sua distanza dalla ...

