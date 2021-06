Karácsony, l'anti - Orbán che teme Cina e Russia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sul quotidiano tedesco il capo dell'opposizione ha voluto dar voce a una richiesta nei confronti dell'Ue: aiutateci a prevenire manipolazioni elettorali da parte di Pechino e Mosca. Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sul quotidiano tedesco il capo dell'opposizione ha voluto dar voce a una richiesta nei confronti dell'Ue: aiutateci a prevenire manipolazioni elettorali da parte di Pechino e Mosca.

Advertising

EnricoLetta : Ci sono dei momenti in cui o si sta da una parte o dall’altra. C’è chi sta con #Orban. Noi stiamo con l’anti Orban,… - GuadagnoRaffae2 : RT @EnricoLetta: Ci sono dei momenti in cui o si sta da una parte o dall’altra. C’è chi sta con #Orban. Noi stiamo con l’anti Orban, Gergel… - moscata_noce : RT @EnricoLetta: Ci sono dei momenti in cui o si sta da una parte o dall’altra. C’è chi sta con #Orban. Noi stiamo con l’anti Orban, Gergel… - PES_PoA : RT @EnricoLetta: Ci sono dei momenti in cui o si sta da una parte o dall’altra. C’è chi sta con #Orban. Noi stiamo con l’anti Orban, Gergel… - LaszloAndorEU : RT @EnricoLetta: Ci sono dei momenti in cui o si sta da una parte o dall’altra. C’è chi sta con #Orban. Noi stiamo con l’anti Orban, Gergel… -

Ultime Notizie dalla rete : Karácsony anti Karácsony, l'anti - Orbán che teme Cina e Russia ... ha detto Karácsony al quotidiano tedesco Bild , evidenziando che il controllo del premier sui ... Nella stessa intervista ha criticato la legge anti - Lgbtq+, aggiungendo: "Non credo che Orbán sia ...

Ungheria: Letta, stiamo con sindaco di Budapest per la libertà e tolleranza Roma, 26 giu 10:00 - Ci sono dei momenti in cui o si sta da una parte o dall'altra. C'è chi sta con Orban. Noi stiamo con l'anti Orban, Gergely Karacsony, sindaco...

... ha dettoal quotidiano tedesco Bild , evidenziando che il controllo del premier sui ... Nella stessa intervista ha criticato la legge- Lgbtq+, aggiungendo: "Non credo che Orbán sia ...Roma, 26 giu 10:00 - Ci sono dei momenti in cui o si sta da una parte o dall'altra. C'è chi sta con Orban. Noi stiamo con l'Orban, Gergely Karacsony, sindaco...