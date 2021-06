Juventus, ufficiale: Maurizio Arrivabene all’Area Football. Aumento di capitale di 400 milioni (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il CdA della Juventus ha conferito le deleghe relative all’Area Football al Consigliere di Amministrazione Maurizio Arrivabene. Lo comunica in una nota la società bianconera, aggiungendo che il CdA ha esaminato “gli impatti della pandemia sui tre esercizi 2019/22, stimabili ad oggi in euro 320 milioni complessivi quali effetti economici negativi diretti ed indiretti”. Durante la riunione sono stati “confermati gli obiettivi strategici di lungo periodo di cui al piano di sviluppo 2019/24 in tema di competitività sportiva e sostenibilità economico-finanziaria – recita il comunicato – A ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il CdA dellaha conferito le deleghe relativeal Consigliere di Amministrazione. Lo comunica in una nota la società bianconera, aggiungendo che il CdA ha esaminato “gli impatti della pandemia sui tre esercizi 2019/22, stimabili ad oggi in euro 320complessivi quali effetti economici negativi diretti ed indiretti”. Durante la riunione sono stati “confermati gli obiettivi strategici di lungo periodo di cui al piano di sviluppo 2019/24 in tema di competitività sportiva e sostenibilità economico-finanziaria – recita il comunicato – A ...

