Juventus, Trezeguet lascia il ruolo di Brand Ambassord: il comunicato (Di mercoledì 30 giugno 2021) David Trezeguet non sarà più il Brand Ambassador della Juve come ufficializzato questa mattina dalla società bianconera David Trezeguet lascia la Juventus. L’ex centravanti francese ha lasciato la carica di Brand Ambassador come ufficializzato quest’oggi dal club bianconero. Il comunicato della Juve per ‘Trezegol’ che inizierà adesso la carriera di Direttore sportivo. «Anni di gol, esultanze, grandi giocate e trionfi sul campo da gioco. Poi, la voglia di scendere di nuovo in campo, da Presidente delle Juventus Legends. E poi ancora un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Davidnon sarà più ilAmbassador della Juve come ufficializzato questa mattina dalla società bianconera Davidla. L’ex centravanti francese hato la carica diAmbassador come ufficializzato quest’oggi dal club bianconero. Ildella Juve per ‘Trezegol’ che inizierà adesso la carriera di Direttore sportivo. «Anni di gol, esultanze, grandi giocate e trionfi sul campo da gioco. Poi, la voglia di scendere di nuovo in campo, da Presidente delleLegends. E poi ancora un ...

Advertising

juventusfc : Oggi si conclude l’avventura di @Trezegoldavid come Brand Ambassador di Juventus. Grazie di tutto e in bocca al lu… - DiMarzio : #Juventus, ufficiale l’addio di #Trezeguet da Brand Ambassador - MondoBN : UFFICIALE, David Trezeguet lascia il ruolo di - TrovatoSanti : RT @juventusfc: Oggi si conclude l’avventura di @Trezegoldavid come Brand Ambassador di Juventus. Grazie di tutto e in bocca al lupo per i… - Ultrasjuventus3 : RT @juventusfc: Oggi si conclude l’avventura di @Trezegoldavid come Brand Ambassador di Juventus. Grazie di tutto e in bocca al lupo per i… -