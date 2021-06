Juventus, salta la cessione: “Offerta rifiutata, vuole restare” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Arthur non lascerà la Juventus: Allegri punta su di lui e anche il brasiliano vuole rimanere per riscattare un’annata così così La Juventus è in piena fase di definizione del mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Se il nome attorno a cui tutto ruota è, ovviamente, quello di Cristiano Ronaldo, ci sono altri giocatori che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Arthur non lascerà la: Allegri punta su di lui e anche il brasilianorimanere per riscattare un’annata così così Laè in piena fase di definizione del mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Se il nome attorno a cui tutto ruota è, ovviamente, quello di Cristiano Ronaldo, ci sono altri giocatori che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juventus, il sì non basta | Salta l’addio con ritorno - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato #Juventus, il sì non #Basta | #Salta l’#Addio con #Ritorno - JuventusUn : #Juventus, ha detto no | Salta lo scambio anti #Ronaldo! I DETTAGLI? - JUVENTUS_LIFE11 : @James41725853 Tra le altre cose in attacco servirebbe qualcuno che ti salta l'uomo...mah inspiegabile - JuventusUn : #Juve, clamoroso dietrofront improvviso | Salta tutto! I DETTAGLI? -