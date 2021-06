Juventus, possibile addio di Cristiano Ronaldo: tre i sostituti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calciomercato Juventus: il futuro in bianconero di Cristiano Ronaldo è ancora in bilico, il club si guarda attorno e avrebbe individuato tre possibili sostituti La Juventus continua ad aspettare un segnale da Cristiano Ronaldo. Come ormai noto i bianconeri hanno in mente un piano con CR7 e un piano senza CR7. Qualora il portoghese alla fine decidesse di andarsene allora i club torinese avrebbe l’arduo compito di sostituirlo con un attaccante di primissima fascia. Ecco perché alla Continassa hanno ristretto la rosa dei possibili sostituti, in modo da avere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calciomercato: il futuro in bianconero diè ancora in bilico, il club si guarda attorno e avrebbe individuato tre possibiliLacontinua ad aspettare un segnale da. Come ormai noto i bianconeri hanno in mente un piano con CR7 e un piano senza CR7. Qualora il portoghese alla fine decidesse di andarsene allora i club torinese avrebbe l’arduo compito di sostituirlo con un attaccante di primissima fascia. Ecco perché alla Continassa hanno ristretto la rosa dei possibili, in modo da avere ...

Advertising

JuventusUn : ??E' FATTA: 50 Milioni di euro ??TRIPLO ADDIO alla #Juve! I DETTAGLI? - YannZ7 : RT @Skysurfer72: #Cristiano: possibile rinnovo fino al 2023 a 20 milioni annui spalmati in 2 o 3 anni. #Ronaldo vuole rimanere altre 2 stag… - Juventus__38 : @AlfredoPedulla Possibile svolta in arrivo per il futuro di Cristiano #Ronaldo. Secondo quanto riportato da ‘TVI’,… - Juventus__38 : @AlfredoPedulla Possibile svolta in arrivo per il futuro di Cristiano #Ronaldo. Secondo quanto riportato da ‘TVI’,… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juventus U23, Felix Correia in uscita: ecco la possibile destinazione -