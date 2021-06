Juventus | Pinsoglio rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2023

Advertising

juventusfc : Un ?? bianconero che continuerà a battere forte nel nostro spogliatoio! ?? Ancora insieme, Pinso! ???? ??… - DiMarzio : Ufficiale il rinnovo di #Pinsoglio con la #Juventus - marten_sa : ????È di poco fa il #comunicato ufficiale con cui la società #bianconera rinnova fino al #2023 il contratto di… - persemprecalcio : ????È di poco fa il #comunicato ufficiale con cui la società #bianconera rinnova fino al #2023 il contratto di… - Sicilianodoc73 : RT @juventusfc: Un ?? bianconero che continuerà a battere forte nel nostro spogliatoio! ?? Ancora insieme, Pinso! ???? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pinsoglio

Carlovestirà ancora la maglia bianconera . Il portiere, cresciuto nelle giovanili e tornato a Torino quattro stagioni fa, ha ufficialmente rinnovato con la. Per lui un contratto ...Calciomercato, arriva l'annuncio su un rinnovo di contratto in casa bianconera: prolungamento per due stagioniAltro annuncio importante in casaquest'oggi. Arriva la comunicazione, sui canali social del club e sul sito ufficiale, di un rinnovo di contratto fino al 2023. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di ...La Juventus ha annunciato il nuovo colpo tra i pali: c'è la firma sul contratto, Carlo Pinsoglio resta in bianconero. I dettagli del rinnovo ...UFFICIALE – Juventus, rinnovato il contratto di Pinsoglio fino al 2023 Tutto confermato rispetto a quanto raccontatovi lo scorso 19 giugno. Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, ha comunica ...