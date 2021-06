Juventus Locatelli, la trattativa si complica: sirene estere per il centrocampista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calciomercato Juventus: si complica la trattativa per Manuel Locatelli, con il Sassuolo che vorrebbe di più. Sul centrocampista ora ci sarebbero anche sirene estere La Juventus dovrà stare attenta agli assalti stranieri, perché Locatelli non piace solo alla Signora: Arsenal e Dortmund fanno sul serio (e hanno fatto offerte importanti) e ci sono stati sondaggi anche di altri top club europei come PSG, Manchester City e Real Madrid. Ecco perché al Sassuolo conviene aspettare, anche perché la Nazionale può aiutare a far schizzare in alto la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calciomercato: silaper Manuel, con il Sassuolo che vorrebbe di più. Sulora ci sarebbero ancheLadovrà stare attenta agli assalti stranieri, perchénon piace solo alla Signora: Arsenal e Dortmund fanno sul serio (e hanno fatto offerte importanti) e ci sono stati sondaggi anche di altri top club europei come PSG, Manchester City e Real Madrid. Ecco perché al Sassuolo conviene aspettare, anche perché la Nazionale può aiutare a far schizzare in alto la ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Locatelli Calciomercato, tre per due Juventus - Via Ronaldo e Dybala! La Juventus, nel calciomercato estivo, potrebbe perdere Ronaldo e Dybala, nel mirino ci sono Griezmann, Gabriel Jesus e LocatelliLa Juventus progetta la nuova rosa da presentare a Max Allegri. Dopo la deludente stagione agli ordini di Pirlo, potrebbero essere necessarie alcune cessioni eccellenti per remunerare i soldi da ...

La Gazzetta dello Sport, Frecce tricolori I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, La Gazzetta dello SportLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, mercoledì 30 ...

Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli La Gazzetta dello Sport Bologna, se parte Tomiyasu tutto su Zappa del Cagliari Il Bologna attende l’evolversi degli sviluppi su Tomiyasu poi deciderà se trattare il terzino del club di Giulini Se – sul fronte arrivi – sembra vicino l’accordo con Arnautovic, al contrario Tomiyasu ...

Locatelli-Juve si complica? Il Sassuolo vuole di più! Sirene estere Locatelli-Juve si complica? Il Sassuolo vuole di più! Sirene estere per il centrocampista neroverde e azzurro La Juventus dovrà stare attenta agli assalti stranieri, perché Locatelli non piace solo al ...

