Juventus | la strategia di Allegri per la fascia destra

La Juventus è pronta a catapultarsi nell'inizio della nuova stagione con le nuove idee tattiche di Allegri. Il tecnico bianconero, salvo clamorosi colpi di scena, punterà forte sul 4-3-3 La nuova Juventus di Allegri punterà con forte decisione su un nuovo centrocampista, il quale arriverà dalle trattative di mercato. Locatelli resta in cima alla lista

