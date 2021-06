Juventus-Dybala, rinnovo sempre più vicino (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il calciomercato della Juventus sarà strutturato sulle indicazioni di Massimiliano Allegri. Forte del ruolo di “Salvatore della Patria” che gli è stato attribuito dalla società bianconera dopo il fallimento del progetto Pirlo, l’allenatore livornese ha già comunicato chiaro e forte a Federico Cherubini che vuole assolutamente tenere con sé alla Continassa l’attaccante argentino. Il binomio Juventus–Dybala è vicino a prolungare il matrimonio sportivo. Juventus-Dybala: sempre più vicino il nuovo matrimonio 20 presenze in campionato, 4 gol e 3 assist ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il calciomercato dellasarà strutturato sulle indicazioni di Massimiliano Allegri. Forte del ruolo di “Salvatore della Patria” che gli è stato attribuito dalla società bianconera dopo il fallimento del progetto Pirlo, l’allenatore livornese ha già comunicato chiaro e forte a Federico Cherubini che vuole assolutamente tenere con sé alla Continassa l’attaccante argentino. Il binomioa prolungare il matrimonio sportivo.piùil nuovo matrimonio 20 presenze in campionato, 4 gol e 3 assist ed ...

