Juventus | Dybala capitan futuro | il progetto dei bianconeri

Paulo Dybala è pronto a riprendersi la Juventus e il club bianconero avrebbe in mente un grande progetto per la Joya Paulo Dybala vuole farsi trovare prontissimo al raduno della Juventus alla Continassa: il numero 10 argentino lavora al caldo di Miami e le immagini che arrivano dalla Florida mostrano una Joya in forma smagliante. Secondo Tuttosport, la Juventus starebbe lavorando al suo rinnovo con un obiettivo preciso: fare di lui un simbolo della squadra e affidargli la fascia di ...

