Advertising

BaLoRdO61 : Facciamo finta che L Italia vinca gli europei il Capitano è Chiellini noto giocatore del F.C JUVENTUS durante la… - Mediagol : Juventus, Chiellini vicino al rinnovo: dopo Euro 2020 la firma. I dettagli - TheMattDP10 : ??È LUI IL NUOVO BOMBER JUVENTUS? CONTATTI PER LA STELLA EUROPEA - DanyRoss70 : RT @SCUtweet: Fa effetto che oggi scade il contratto del capitano della #Juventus. ???? #Chiellini sarà in sede dopo #Euro2021. Fai con ca… - zazoomblog : Juventus Chiellini rinnova fino al 2022: fumata bianca vicina - #Juventus #Chiellini #rinnova #2022: -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chiellini

Calciomercato, ormai il futuro è deciso. Accordo trovato e firma dopo l'Europeo. Rimane ancora in bianconero per chiudere la carriera I dubbi erano stati diradati da tempo. Adesso arriva un'ulteriore ...L'esterno destro della, quindi, sembra aver superato nelle gerarchie Domenico Berardi che ... Sembra aver recuperato dall'infortunio muscolare il capitano Giorgio, che verrà ...Intervistato da Gazzetta.it, Gianluca Zambrotta ha presentato Belgio-Italia: "Lukaku? In termini fisici, di duello, se la gioca di più Chiellini - ha esordito -. Se poi mettiamo ...Gianluca Zambrotta, opinionista di EURO2020.com, ha detto che l'Italia sa soffrire, come visto contro l'Austria, e può andare avanti puntando sul gruppo.