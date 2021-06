Juventus | aumento di capitale da 400 milioni

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Lavara l'dida 400e annuncia il nuovo in carico per Maurizio Arrivabene in società. "Il CdA esamina gli impatti della pandemia sui tre esercizi 2019/22, stimabili ...

Il Consiglio di Amministrazione dellaha ufficializzato Maurizio Arrivabene e confermato undi capitale da 400 milioni , per bilanciare le conseguenze della pandemia. Francia ad alta tensione: la mamma di Rabiot litiga ...La pandemia ha messo a dura prova i conti del calcio e lacorre ai ripari, dopo una stagione in cui al calo fisiologico dei ricavi per la chiusura ...ha spinto la proprietà a varare un...L'ex ferrarista sarà presentato domani a Torino con il nuovo staff societario della squadra bianconera: il bresciano dopo due anni e mezzo di silenzio torna in auge diventando l'uomo cardine del rilan ...Inizia la rivoluzione del club bianconero: domani primo luglio inizia l’era del manager di ferro ex Ferrari. Passivo di 320 milioni di euro legato al Covid, approvato un aumento di capitale di 400 mil ...