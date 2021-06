Juan Musso: l’Atalanta ha un nuovo portiere (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ Atalanta piazza un colpo importante in porta e si assicura l’estremo difensore argentino dell’Udinese, Juan Musso, attualmente impegnato con la sua Nazionale in Coppa America. Le parti sono molto vicine a ratificare l’accordo che per una cifra intorno ai 20 milioni di euro e un contratto quadriennale per il giocatore. Perché l’Atalanta ha scelto Juan Musso? L’ acquisto del portiere argentino testimonia le grandi ambizioni dell’Atalanta che vuole essere sempre più protagonista in Champions League. Il tecnico dei nerazzurri, Giampiero Gasperini, ha spinto molto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ Atalanta piazza un colpo importante in porta e si assicura l’estremo difensore argentino dell’Udinese,, attualmente impegnato con la sua Nazionale in Coppa America. Le parti sono molto vicine a ratificare l’accordo che per una cifra intorno ai 20 milioni di euro e un contratto quadriennale per il giocatore. Perchéha scelto? L’ acquisto delargentino testimonia le grandi ambizioni delche vuole essere sempre più protagonista in Champions League. Il tecnico dei nerazzurri, Giampiero Gasperini, ha spinto molto ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ATALANTA, A UN PASSO L'ARRIVO DI JUAN MUSSO Accordo vicino con l'Udinese, affare da circa 20 mili… - Cucciolina96251 : RT @GruppoEsperti: Secondo #SkySport l'#Atalanta ha raggiunto l'accordo con l'#Udinese per l'acquisto di Juan #Musso per una cifra intorno… - Cucciolina96251 : RT @FilippoRubu00: ??#Atalanta sempre superlativa nelle operazioni di mercato. Fatta per l’estremo difensore Juan #Musso ???? dell’#Udinese pe… - FilippoRubu00 : ??#Atalanta sempre superlativa nelle operazioni di mercato. Fatta per l’estremo difensore Juan #Musso ???? dell’… - EdoardoQuaquini : RT @GruppoEsperti: Secondo #SkySport l'#Atalanta ha raggiunto l'accordo con l'#Udinese per l'acquisto di Juan #Musso per una cifra intorno… -