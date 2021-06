José Luis Moreno è stato arrestato il papà del corvo Rockfeller (Di mercoledì 30 giugno 2021) José Luis Moreno arrestato. Il ventriloquo, attore, cantante, conduttore e produttore, noto anche in Italia per essere stato il ‘papà’ del corvo Rockfeller, è di nuovo nei guai: l’accusa, nei confronti del 74enne, è di evasione fiscale e riciclaggio. José Luis Moreno è stato arrestato questa mattina a Madrid, nell’ambito di una maxi-operazione della polizia Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 30 giugno 2021)arre. Il ventriloquo, attore, cantante, conduttore e produttore, noto anche in Italia per essereil ‘’ del, è di nuovo nei guai: l’accusa, nei confronti del 74enne, è di evasione fiscale e riciclaggio.arrequesta mattina a Madrid, nell’ambito di una maxi-operazione della polizia

