José Luis Moreno, arrestato il papà di Rockfeller. Accusa gravissima, la polizia fa irruzione in casa (Di mercoledì 30 giugno 2021) José Luis Moreno è un attore, cantante, produttore televisivo, sceneggiatore, regista e ventriloquo spagnolo, famoso negli anni Ottanta per le sue apparizioni televisive con il pupazzo Rockfeller. È Raffaella Carrà a notarlo per la prima volta in Spagna e a portarlo in Italia nella sua trasmissione “Pronto, Raffaella?” per la prima volta nel 1983. José Luis Moreno imparò velocemente l’italiano e partecipa a numerosi programmi televisivi tra cui: il Dopofestival del Festival di Sanremo del 1984; Fantastico 5 sempre nel 1984, dove apparì come ospite fisso; il Festival di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021)è un attore, cantante, produttore televisivo, sceneggiatore, regista e ventriloquo spagnolo, famoso negli anni Ottanta per le sue apparizioni televisive con il pupazzo. È Raffaella Carrà a notarlo per la prima volta in Spagna e a portarlo in Italia nella sua trasmissione “Pronto, Raffaella?” per la prima volta nel 1983.imparò velocemente l’italiano e partecipa a numerosi programmi televisivi tra cui: il Dopofestival del Festival di Sanremo del 1984; Fantastico 5 sempre nel 1984, dove apparì come ospite fisso; il Festival di ...

