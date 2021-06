Josè Louis Moreno, arrestato a Madrid il ventriloquo del corvo Rockfeller (Di mercoledì 30 giugno 2021) Josè Louis Moreno è stato arrestato a Madrid per evasione fiscale e riciclaggio: è noto al pubblico televisivo come ventriloquo del corvo Rockfeller. Josè Louis Moreno è stato arrestato nel suo appartamento di Madrid: l'artista, diventato famoso in Italia come ventriloquo del corvo Rockfeller, è accusato di aver sottratto al fisco oltre 50 milioni di euro. L'artista spagnolo ha raggiunto la fama nel nostro paese negli anni ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021)è statoper evasione fiscale e riciclaggio: è noto al pubblico televisivo comedelè statonel suo appartamento di: l'artista, diventato famoso in Italia comedel, è accusato di aver sottratto al fisco oltre 50 milioni di euro. L'artista spagnolo ha raggiunto la fama nel nostro paese negli anni ...

