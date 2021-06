Jimmy Sax | ecco il nuovo brano dal titolo Smile e il tour italiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021)Sax ha inciso questodopo la perdita prematura del padre: “L’unica cosa di cui avevo bisogno era un sorriso ma in quel momento tutti indossavano le mascherine” L’incredibile sassofonistaSax, l’autore del successo mondiale “No man no cry”, è tornato condal” per portare, ancora una volta, quell’energia e positività che da sempre lo contraddistinguono. Il singolo anticipa ufficialmente il primo album di inediti diSax che vedrà la luce nei prossimi mesi. Da martedì 29 giugno, è online anche il ...

CherryPress2 : Jimmy Sax: online il video del suo nuovo singolo "Smile" - Mauxa : Jimmy Sax, esce il video del nuovo singolo #Smile che anticipa l'album

Caterina Comeglio Caterina Comeglio (voce), Alessandro Bottacchiari (tromba), Gabriele Comeglio (alto), Mirko Puglisi (pianoforte), Alessandro Casè (batteria),Straniero (contrabbasso). ...Caterina Comeglio Caterina Comeglio (voce), Alessandro Bottacchiari (tromba), Gabriele Comeglio (alto), Mirko Puglisi (pianoforte), Alessandro Casè (batteria),Straniero (contrabbasso). ...Già in rotazione radiofonica e disponibile in digitale, Smile anticipa il suo primo album di inediti di prossima uscita. Jimmy Sax dichiara in merito al progetto discografico: "Questo brano significa ...La musica dà spettacolo. Succede all’Arena Milano Est il 29 giugno. In un periodo in cui una gran parte dei concerti è stata annullata, la musica è quasi assente dai palchi e chi la ama se ne sente or ...