Jasmine Carrisi, il piercing che spiazza i fan: lo ha fatto da sola? Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Jasmine Carrisi risponde alle curiosità dei propri follower su Instagram. La cantante ha dei piercing? Ecco la sua risposta molto sincera Jasmine Carrisi è la meravigliosa figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La giovane, classe 2001, è una cantante e la sua carriera, agli esordi, è in continua ascesa. Il 27 di giugno si è

Renzame67 : @Ciaoatutti1234_ Non è una fan ma una ballerina di Jasmine Carrisi - purple_halfmoon : Un ringraziamento alle ballerine di Jasmine Carrisi per i contenuti extra - cinismocronico : ma Jasmine Carrisi? Albano ti devo parlare. - T_Belz : Vedere sul palco di #battitilive la Jasmine Carrisi, figlia di Albano e la Lecciso, che dovrebbe 'cantare' è stato… - sara13100613 : RT @Reyy926: pensare che hanno invitato Jasmine Carrisi e non madame. #battitilive -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Carrisi Albano e Romina: le parole della Power che hanno infastidito la Lecciso Dopo la ritrovata armonia con Albano Carrisi Loredana Lecciso ha abbandonato la carriera nel mondo ... Al contrario Jasmine va molto d'accordo con Romina. Condividi: Twitter Facebook Mi piace: Mi piace ...

Al Bano una furia perché costretto a rinviare tutti i suoi concerti e punta il dito contro ? ... in eredità solo al figlio Bido avuto da Loredana Lecciso insieme a Jasmine . In realtà le cose non ... Al Bano Carrisi che avrebbe dovuto iniziare il 6 giugno scorso, cantando al Campionato del Judo ...

Jasmine Carrisi dietro le quinte di Battito Live : eccola irriconoscibile MeteoWeek Jasmine Carrisi, il piercing che spiazza i fan: lo ha fatto da sola? Jasmine Carrisi risponde alle curiosità dei propri follower su Instagram. La cantante ha dei piercing? Ecco la sua risposta molto sincera Jasmine Carrisi è la meravigliosa figlia di Al Bano e Loredana ...

Emma e Francesca, sorelle da spettacolo C’erano anche loro in mezzo ai "big" della musica anche se ormai non è più una novità visto che i palcoscenici importanti li conoscono molto bene da tempo. Parliamo di Francesca e Emma del Toro, le du ...

