Jack Savoretti: 'Europiana', lettera d'amore alla musica di 50 anni fa (Di mercoledì 30 giugno 2021) A due anni dall'ultimo album il cantautore italoinglese Jack Savoretti torna con il nuovo 'Europiana', in cui omaggia la musica europea degli anni '60 e '70 mescolando gusto moderno e vintage, ricordi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 giugno 2021) A duedall'ultimo album il cantautore italoinglesetorna con il nuovo '', in cui omaggia laeuropea degli'60 e '70 mescolando gusto moderno e vintage, ricordi ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: Jack Savoretti: “Europiana”, lettera d’amore alla musica di 50 anni fa - leggoit : Jack Savoretti: “Europiana”, lettera d’amore alla musica di 50 anni fa - BabylonianDream : Meno Ed Sheeran più Jack Savoretti - fxIlmoon : jack savoretti non so nemmeno chi cavolo sei levati - Kalu_na6 : @micheciprovo @frascilla75 Sì bella?? io l’ho beccata oggi in radio. La scelta di Caparezza mi piace (non fra le ult… -