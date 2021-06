Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina: il comunicato (Di mercoledì 30 giugno 2021) Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina: il club viola l’ha annunciato così sui social Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina. Con vari indizi sui social, la Fiorentina ha annunciato l’arrivo del nuovo allenatore per il post Gattuso. pic.twitter.com/6xCW0J55GJ — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) June 30, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Vincenzoè il: il club viola l’ha annunciato così sui social Vincenzoè il. Con vari indizi sui social, laha annunciato l’arrivo delper il post Gattuso. pic.twitter.com/6xCW0J55GJ — ACF(@acf) June 30, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

