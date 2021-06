Italia, verso il Belgio: Mancini riparte da Chiellini (Di mercoledì 30 giugno 2021) Manca sempre poco ai quarti di finale dell’Europeo tra Belgio e Italia. Il commissario tecnico Mancini, avrà meno di 48 ore, per decidere l’undici titolare da mandare in campo: ci sono alcuni dubbi a centrocampo e in attacco. In difesa è probabile il ritorno dall’inizio di capitan Chiellini che, con Bonucci, proverà a fermare Lukaku. Dopo i problemi fisici, il difensore della Juve, sembra recuperato ed è stato già provato dal ct in allenamento. FOTO: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Manca sempre poco ai quarti di finale dell’Europeo tra. Il commissario tecnico, avrà meno di 48 ore, per decidere l’undici titolare da mandare in campo: ci sono alcuni dubbi a centrocampo e in attacco. In difesa è probabile il ritorno dall’inizio di capitanche, con Bonucci, proverà a fermare Lukaku. Dopo i problemi fisici, il difensore della Juve, sembra recuperato ed è stato già provato dal ct in allenamento. FOTO: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

marcodimaio : Ottimo l'accordo tra gli Stati UE per la creazione della Agenzia europea per l'Asilo: #EUAA è una struttura che raf… - AmbasciataUSA : .@SecBlinken: Grato all'Italia per la sua guida del #G20Italy e per aver ospitato una proficua riunione dei Ministr… - SkySport : ???? 'IL CIELO È UNO' ?? II cammino degli Azzurri verso gli ottavi ? ??? @MetaErmal ?? SOUND ON?? ? ??? ITALIA-AUSTRIA ??… - CalcioPillole : In casa #Ita si prepara la sfida contro il #Bel di venerdì sera. Mancini va verso il recupero di Giorgio #Chiellini… - iamjustmag : RT @sonolaferaz: twitter italia è un social fondato sull'odio verso la francia, non importa quale sia il contesto -