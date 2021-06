Italia, Salvini contro Letta e Sala: “Basta pensare agli inginocchiamenti”. Il sindaco di Milano: “No a lezioni” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Continua il dibattito politico intorno alla questione “inginocchiamento” dell’Italia ad Euro 2020. Ad alimentare la tensione è Matteo Salvini, che su Twitter punta il dito contro il sindaco di Milano Beppe Sala ed Enrico Letta: “Che si occupino di problemi veri e non di inginocchiamenti, la sinistra è contro gli Azzurri e dovrebbero lasciarli stare” scrive il leader della Lega. Parole che hanno provocato la replica proprio di Sala, primo cittadino di Milano: “Non ce l’ho con gli Azzurri, ce l’ho con il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Continua il dibattito politico intorno alla questione “inginocchiamento” dell’ad Euro 2020. Ad alimentare la tensione è Matteo, che su Twitter punta il ditoildiBeppeed Enrico: “Che si occupino di problemi veri e non di, la sinistra ègli Azzurri e dovrebbero lasciarli stare” scrive il leader della Lega. Parole che hanno provocato la replica proprio di, primo cittadino di: “Non ce l’ho con gli Azzurri, ce l’ho con il ...

Advertising

rubio_chef : “Spero di tornare presto in visita in Israele, Paese democratico, inclusivo e attaccato solo da quelli che non lo c… - LegaSalvini : #Salvini: 'Fine del coprifuoco in tutta Italia. Speranza firma lo stop alle mascherine all’aperto dal 28 giugno. Il… - LegaSalvini : #Salvini: Il CT dell’Italia Mancini: “Inginocchiarsi domani in campo? Io sono qui per giocare la partita, per me la… - BaldoOld : RT @beabri: Salvini esprime piena solidarietà alla polizia. Italia Viva parla di inutile spettacolarizzazione. Il PD tace imbarazzato. Le… - FloraPiachica : RT @velo_di_maia: #Salvini e #Meloni solidali con i picchiatori del carcere di #SantaMariaCapuaVetere. Questa è l'idea di stato di diritto… -