Italia in preghiera: in diretta TV dalla Chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo ad Accumoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Prosegue l’importante iniziativa di preghiera settimanale con il Santo Rosario, in diretta da uno dei paesi più toccati dal terribile terremoto del 2016. L’appuntamento fa tappa questa sera nel Lazio, alla Chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo di Accumoli, in provincia di Rieti. La preghiera incessante che, ogni mercoledì, sale a Maria. Il Rosario da L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 30 giugno 2021) Prosegue l’importante iniziativa disettimanale con il Santo Rosario, inda uno dei paesi più toccati dal terribile terremoto del 2016. L’appuntamento fa tappa questa sera nel Lazio, alladeidi, in provincia di Rieti. Laincessante che, ogni mercoledì, sale a Maria. Il Rosario da L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Italia in preghiera: in diretta TV dalla Chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo ad Accumoli - qq2f3unr9 : RT @MiguelCalabria3: Santuario della Madonna di Saiano #Italia La parte più importante del complesso è la Chiesa, meta di pellegrinaggi e l… - GiorgioBergesio : La tragedia di #SommarivaBosco colpisce profondamente non solo la comunità cuneese, ma l’Italia intera. Una preghi… - Kikichen1014 : RT @MiguelCalabria3: Santuario della Madonna di Saiano #Italia La parte più importante del complesso è la Chiesa, meta di pellegrinaggi e l… - MG14057704 : @ITALIA31527785 @makumba20458521 @repubblica La Fallaci mi mancava, come l'avete usata voi ad uso e consumo nessuno… -