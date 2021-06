Italia-Belgio, Mertens: “Napoli stupenda. Gara speciale per me. Il Napoli di Sarri e Insigne…” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Italia-Belgio, Dries Mertens, attaccante del Napoli sarà uno dei protagonisti del big march di Euro 2020. Mertens in conferenza stampa ha presentato la partita e ha parlato del Napoli soffermandosi anche su Insigne e Jorginho. Mertens SU Italia-Belgio “Per me si tratterà sicuramente di una partita speciale, sono in Italia da anni, per questo per me è speciale. Vedo questa Nazionale con fiducia, hanno giocato bene tante partite senza prendere gol e ne hanno ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 30 giugno 2021), Dries, attaccante delsarà uno dei protagonisti del big march di Euro 2020.in conferenza stampa ha presentato la partita e ha parlato delsoffermandosi anche su Insigne e Jorginho.SU“Per me si tratterà sicuramente di una partita, sono inda anni, per questo per me è. Vedo questa Nazionale con fiducia, hanno giocato bene tante partite senza prendere gol e ne hanno ...

