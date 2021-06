Italia - Belgio, Mertens: "Azzurri spettacolari. Ma non possiamo sprecare questa chance" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Meno due a Italia - Belgio , una partita di certo non come le altre per chi, come Dries Mertens, gioca ormai da anni in Serie A ed è legatissimo al nostro Paese. "Un po' mi sento Italiano. Per i ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Meno due a, una partita di certo non come le altre per chi, come Dries, gioca ormai da anni in Serie A ed è legatissimo al nostro Paese. "Un po' mi sentono. Per i ...

Advertising

juventusfc : Sono 2??2?? i precedenti tra Italia e Belgio, una gara che ha più di un secolo d'età. ?????????? ?? Buona lettura con un… - Mov5Stelle : STOP AGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA PELLICCIA Massimo supporto da parte dell'Italia, e in particolare dal MoViment… - Adnkronos : Italia si inginocchia, La Russa: “E se Belgio fa capriole, copiamo?”. - fisco24_info : Europei: pieno di ascolti per Rai e Sky, ma la platea cala: 5 anni fa Italia-Belgio da record in tv. Bene l'alta de… - PeLopez1 : RT @oceanerazzurro: @sruotolo1 Bei valori l'Italia....?? Forza Belgio??????? Lukaku Mon Amour???? Prima di tutto è una persona di spessore!!!! #… -