Italia, Amelia: «Mancini l’uomo in più. Donnarumma importante nello spogliatoio» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Marco Amelia ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini in vista del match contro il Belgio Marco Amelia, allenatore del Livorno e campione del Mondo 2006, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini in vista della partita di venerdì contro il Belgio. CAMMINO – «Più si va avanti più il livello degli avversari aumenta, con tanto di sorprese. Quello che si è visto nel girone oramai non conta più. Mancini l’ha gestita bene, la sua strategia è stata vincente. E’ partito sapendo di poter cambiare Pessina e Locatelli. Idem con ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Marcoha parlato dell’di Robertoin vista del match contro il Belgio Marco, allenatore del Livorno e campione del Mondo 2006, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’di Robertoin vista della partita di venerdì contro il Belgio. CAMMINO – «Più si va avanti più il livello degli avversari aumenta, con tanto di sorprese. Quello che si è visto nel girone oramai non conta più.l’ha gestita bene, la sua strategia è stata vincente. E’ partito sapendo di poter cambiare Pessina e Locatelli. Idem con ...

