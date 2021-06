Israele, la variante Delta non mette a rischio il piano vaccinale (Di mercoledì 30 giugno 2021) In alcuni canali Telegram, così come attraverso dei meme diffusi online, viene messa in dubbio l’efficacia del vaccino Pfizer contro la variante Delta tirando in ballo l’aumento in Israele dei casi positivi, di cui il 40% avrebbe ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Ciò che non viene ancora compreso da molti è che i vaccini anti Covid19 servono principalmente a contrastare il virus affinché non si sviluppino forme gravi della malattia, evitando di fatto le ospedalizzazioni. Non è affatto una novità o un’esclusiva nel caso della Covid19, l’infezione da parte di un virus è possibile anche per altre tipologie di malattie contrastate dai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) In alcuni canali Telegram, così come attraverso dei meme diffusi online, viene messa in dubbio l’efficacia del vaccino Pfizer contro latirando in ballo l’aumento indei casi positivi, di cui il 40% avrebbe ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Ciò che non viene ancora compreso da molti è che i vaccini anti Covid19 servono principalmente a contrastare il virus affinché non si sviluppino forme gravi della malattia, evitando di fatto le ospedalizzazioni. Non è affatto una novità o un’esclusiva nel caso della Covid19, l’infezione da parte di un virus è possibile anche per altre tipologie di malattie contrastate dai ...

