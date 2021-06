“Io quel ragazzo lo conosco bene”. Chiara Gualzetti, parla il padre della giovane uccisa. Quello che racconta è da brividi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Torniamo a parlare dell’omicidio di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa a coltellate da un coetaneo vicino all’abbazia di Monteveglio (Bologna). A parlare stavolta è il padre che dice di non volere né giustificazioni né alibi. L’omicidio di Chiara, tuttavia, non può avere scusanti. A chiederlo è un padre che ha perso la figlia di sedici anni per mano di un amico che anche Vincenzo, il padre di Chiara, conosceva. Proprio l’uomo ha diChiarato: “conosco l’assassino di mia figlia e non ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Torniamo are dell’omicidio di, la ragazzaa coltellate da un coetaneo vicino all’abbazia di Monteveglio (Bologna). Are stavolta è ilche dice di non volere né giustificazioni né alibi. L’omicidio di, tuttavia, non può avere scusanti. A chiederlo è unche ha perso la figlia di sedici anni per mano di un amico che anche Vincenzo, ildi, conosceva. Proprio l’uomo ha dito: “l’assassino di mia figlia e non ha ...

Chiara Gualzetti uccisa dall'amico: quel ragazzo un po’ bullo con la rabbia dentro e l’ossessione per Luci... La Repubblica Chiara Gualzetti, "Quelle vite segrete negli smartphone" "La prima regola, quando si esaminano casi come quello di Monteveglio, è eliminare la parola ’colpa’. Per capire le tempeste dell’adolescenza di oggi non può esserci che un approccio multifattoriale".

Nessun baratto sulla morte di Camilla: pista insicura, il giudice vuole capire Papà Francesco non vuole separarsi da Camilla, morta a 9 anni per una caduta sugli sci lungo la via Lattea a Sauze d’Oulx il 2 gennaio 2019.

