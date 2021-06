Investito da un treno nei pressi della stazione ferroviaria: morto un uomo di 80 anni (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'Ipotesi al momento più accreditata, scrive la redazione di Monza Today , è quella di un tragico incidente mentre l'uomo camminava lungo i binari. Leggi anche > Tragico incidente sul lavoro: operaio ... Leggi su yeslife (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'Ipotesi al momento più accreditata, scrive la redazione di Monza Today , è quella di un tragico incidente mentre l'camminava lungo i binari. Leggi anche > Tragico incidente sul lavoro: operaio ...

