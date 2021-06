Inter, oggi l’addio a Pirelli: dal 1995 main sponsor nerazzurro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Da domani Pirelli non sarà più main sponsor dell’Inter Dalla mezzanotte di oggi l’Inter vivrà un cambiamento, quasi epocale: Pirelli, infatti, non sarà più il main sponsor del club nerazzurro. Il sodalizio tra le due parti è iniziato nella stagione 95/96 vivendo il punto più alto sicuramente nella stagione 2009/2010 che ha visto la squadra allora allenata da Mourinho centrare il Triplete. Il primo contratto prevedeva una durata di due anni dal valore totale di quasi 8 miliardi di lire (bonus compresi). L’intesa si ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Da domaninon sarà piùdell’Dalla mezzanotte dil’vivrà un cambiamento, quasi epocale:, infatti, non sarà più ildel club. Il sodalizio tra le due parti è iniziato nella stagione 95/96 vivendo il punto più alto sicuramente nella stagione 2009/2010 che ha visto la squadra allora allenata da Mourinho centrare il Triplete. Il primo contratto prevedeva una durata di due anni dal valore totale di quasi 8 miliardi di lire (bonus compresi). L’intesa si ...

Advertising

FBiasin : Per compensare la profonda invidia che provo per questo ricco possidente, sto pensando al giorno in cui ha acceso l… - CottarelliCPI : E' partita oggi l’iniziativa INTERSPAC per l’azionariato popolare e diffuso. Per l’Inter ma in realtà è un modello… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta oggi ?? CALHA: 'INTER, ECCOMI' Tutte le #notizie ?? - AndreaInterNews : @Danilo_Siro @yzark96 L'Inter ma non è nella rosa, perché se oggi si giocasse Inter-Napoli verrebbe schierato dal N… - jonathan_savero : RT @90ordnasselA: Il 27/8/1995 l’Inter esordiva contro il Vicenza con lo sponsor Pirelli sulle maglie, partita vinta con gol di Roberto Car… -