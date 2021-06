Inter, Marotta: "Per Hakimi al Psg ci siamo. Lautaro? Iniziato il dialogo per il rinnovo" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Hakimi via, Lautaro Martinez non si tocca e anzi, potrebbe rinnovare. La strategia dell' Inter è chiara: il grande sacrificato di questa estate sarà l'ex Real Madrid, ormai a un passo dalla cessione ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021)via,Martinez non si tocca e anzi, potrebbe rinnovare. La strategia dell'è chiara: il grande sacrificato di questa estate sarà l'ex Real Madrid, ormai a un passo dalla cessione ...

