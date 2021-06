Inter, Marotta: “Hakimi al Psg ufficiale entro un giorno. Non vogliamo altre cessioni” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Hakimi-Psg? Siamo in una fase conclusiva, in dirittura d’arrivo. Ci sono delle formalità da concretizzare ma questa è la normalità per operazioni con l’estero. Penso che nel giro di un giorno si possa arrivare alla conclusione”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, parlando ai microfoni di Sky Sport. “E’ un trasferimento doloroso per noi, ma come amministratore delegato del club ho l’obbligo di Interpretare quelle che sono le linee guida della proprietà e aver portato a termine questa operazione con solo contropartita economica è una mosca bianca in questo momento”, ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) “-Psg? Siamo in una fase conclusiva, in dirittura d’arrivo. Ci sono delle formalità da concretizzare ma questa è la normalità per operazioni con l’estero. Penso che nel giro di unsi possa arrivare alla conclusione”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Beppe, parlando ai microfoni di Sky Sport. “E’ un trasferimento doloroso per noi, ma come amministratore delegato del club ho l’obbligo dipretare quelle che sono le linee guida della proprietà e aver portato a termine questa operazione con solo contropartita economica è una mosca bianca in questo momento”, ha ...

