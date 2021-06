Inter | Kolarov rinnovo a sorpresa al 50% dello stipendio

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo un anno di panchine e infortuni Aleksandarrinnova con l’per un altro anno: vestirà nerazzurro fino a giugno 2022 Dopo gli annunci dei rinnovi di Ranocchia e D’Ambrosio, l’sta per prolungare il contratto anche ad Aleksandarfino al giugno 2022. La società nerazzurra è rimasta colpita, più che dalle prestazioni in campo, dal contributo del difensore serbo nello spogliatoio dove ha portato cultura del lavoro e serietà grazie ai sui tanti anni di carriera e le vittorie ottenute in giro per l’Europa. Molto chiacchierato in ambito di mercato, sopratutto in ottica Bologna, ...

... " Una volta formalizzato, il rinnovo disi aggiungerà a quelli già ufficializzati di Ranocchia e D'Ambrosio, che dunque continueranno a far parte dell'. I nerazzurri stanno intanto ...2 Alkesandarresta all'. Il difensore serbo sarà il vice Bastoni : l'ex Roma rinnova per una stagione e si dimezza l'ingaggio, passando da 3 a 1,5. Niente Bologna , quindi, per l'11 interista.Calciomercato Inter, Bellerin e Sergi Roberto in primo piano per la fascia, ma parla l'agente di Van Aanholt. Spunta una suggesione Kessié nel 2022.Aleksandar Kolarov e l'Inter insieme anche nella prossima stagione. Il difensore serbo ha messo in pratica la sua voglia di rimanere a Milano ...