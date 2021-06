Inter, Inzaghi chiama Lautaro: si lavora per il rinnovo del Toro (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Inter non vuole cedere un altro big dopo Hakimi e così sarebbe a lavoro per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez Nei giorni scorsi Simone Inzaghi ha chiamato Lautaro Martinez e gli ha portato fortuna visto il gol segnato dal Toro in Copa America contro la Bolivia. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il futuro del Toro è colorato di nerazzurro: sia perché l’Inter dopo la cessione di Hakimi al Psg non ha bisogno di ulteriori sacrifici per sistemare il bilancio. sia perché il giocatore non ha mai dimostrato insoddisfazione o ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’non vuole cedere un altro big dopo Hakimi e così sarebbe a lavoro per ildi contratto diMartinez Nei giorni scorsi SimonehatoMartinez e gli ha portato fortuna visto il gol segnato dalin Copa America contro la Bolivia. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il futuro delè colorato di nerazzurro: sia perché l’dopo la cessione di Hakimi al Psg non ha bisogno di ulteriori sacrifici per sistemare il bilancio. sia perché il giocatore non ha mai dimostrato insoddisfazione o ...

