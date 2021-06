Inpgi | minoranza Giunta Fnsi | ‘non aderiamo a proteste davanti a ministero Lavoro'

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Ladellaè stata convocata in sede per stamattina alle 10. Si parla di un contratto diminore. Poi apprendiamo dalla newsletter del sindacato che ci sarà una conferenza stampaaldeldal titolo: 'Il destino dell'e il futuro dell'informazione', cui parteciperanno il presidente della, Beppe Giulietti, il segretario, Raffaele Lorusso, la presidente dell', Marina Macelloni, e la. Tra l'altro non si capisce come ...

Il Tempo

All'epoca si parlò solo dei comunicatori, secondo uno schema che tuttavia laaveva ...in una SICAF (società di investimento a capitale fisso) al 51 per cento della gestione separata (2 ...... e quanto avesse visto bene il gruppo diall'interno del CDA dell'sollecitando più volte al gruppo di maggioranza di fare presto per evitare il disastro finanziario. Il Consiglio di ...Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "La Giunta della Fnsi è stata convocata in sede per stamattina alle 10. Si parla di un contratto di lavoro minore. Poi apprendiamo dalla newsletter del sindacato che ci sar ...Tra le misure di riforma pensioni viene ormai anche contemplato il contratto di espansione: i vantaggi che presenta per le imprese ...