Inner Wheel Club Napoli | brindisi d’estate al Circolo del Tennis per il Passaggio del collare

Gran bella serata quella organizzata dall'Inner Wheel Club Napoli Luisa Bruni al Circolo del Tennis Napoli. L'attesa occasione: il Passaggio del collare del Club Innerino. Oltre 60 socie, alcune accompagnate dai mariti, si sono ritrovate per brindare sulle terrazze del Circolo con la suggestiva vista sul golfo. Clima gioioso per tutti nell'essersi ritrovate dopo lungo tempo di lockdown. La presidente Giovanna Carrillo, eletta per il mandato bis, ha tenuto un discorso intriso dei valori ...

