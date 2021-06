Inghilterra-Germania, il principe George sugli spalti con mamma e papà. Con loro una “strana coppia” (FOTO) (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tifa Aston Villa, la squadra del cuore del papà, il principe William. E ieri era sugli spalti a tifare la sua Nazionale: è il piccolo principe George, terzo erede al trono del Regno Unito. Un principino tifoso, sì, ma molto composto. Tanto che anche quando l’Inghilterra ha fatto i due gol ha esultato con un applauso e nulla più. Lo stesso per il saluto ‘regale’ a David Beckham e Ed Sheeran, imprevedibile duo di amici seduti dietro di lui, mamma Kate e papà William. A proposito della duchessa di Cambridge, i tabloid fanno notare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tifa Aston Villa, la squadra del cuore del, ilWilliam. E ieri eraa tifare la sua Nazionale: è il piccolo, terzo erede al trono del Regno Unito. Un principino tifoso, sì, ma molto composto. Tanto che anche quando l’ha fatto i due gol ha esultato con un applauso e nulla più. Lo stesso per il saluto ‘regale’ a David Beckham e Ed Sheeran, imprevedibile duo di amici seduti dietro di lui,Kate eWilliam. A proposito della duchessa di Cambridge, i tabloid fanno notare ...

