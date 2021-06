Indiana Jones: Bethesda pensa al gioco da anni, Todd Howard confida in MachineGames – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il nuovo gioco di Indiana Jones da parte di MachineGames a quanto pare è nei pensieri di Todd Howard e Bethesda da diversi anni e finalmente verrà realizzato.. Il nuovo Indiana Jones da parte di MachineGames sembra sia un progetto che Bethesda ha in mente da parecchi anni, considerando che Todd Howard ha riferito di aver proposto un gioco del genere già nel 2009 a Lucas, senza però trovare il modo di realizzarlo fino ad ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il nuovodida parte dia quanto pare è nei pensieri dida diversie finalmente verrà realizzato.. Il nuovoda parte disembra sia un progetto cheha in mente da parecchi, considerando cheha riferito di aver proposto undel genere già nel 2009 a Lucas, senza però trovare il modo di realizzarlo fino ad ...

